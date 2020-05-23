В Финляндии отметили День Республики Азербайджана - ФОТО

В Международном парке Nuuksio города Espoo в Финляндии состоялось мероприятие, посвященное 28 мая - Дню Республики Азербайджана.

Как передает Report, мероприятие было проведено соответственно правилам в условиях пандемии. Наряду с азербайджанцами, нем приняли участие представители местной общественности, члены турецкого сообщества, бизнесмены и молодые активисты. Сначала прозвучал Государственный Гимн Азербайджана, затем Координатор Совета Азербайджанцев Финляндии и председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвия Джаббарова произнесла поздравительную речь в связи со 102-летней годовщиной Дня Республики Азербайджана – 28 мая и дала информацию об истории этого события. Наша соотечественница Назрин Насибова в своей речи о знаменательном дне - 28 мая отметила, что появление на арене мусульманского Востока первой демократической республики такой, как Азербайджанская Демократическая Республика, стало логическим результатом многовекового социально-экономического, общественно-политического и культурного развития нашей страны, процессов национального пробуждения и возрождения нашего народа.

Было отмечено, что именно великий лидер Гейдар Алиев, как основатель современного независимого Азербайджанского государства, заложил основу идеи национальной государственности. И сегодня, благодаря успешной политике господина Президента Ильхама Алиева, Азербайджан день ото дня увеличивает свое влияние в мире. На мероприятии также было принято Заявление протеста в связи с прошедшей в эти дни, так называемой, церемонии клятвы в городе Шуша, которая была оккупирована Арменией 28 лет назад.

Было принято решение разослать это Заявление протеста во все международные организации, в том числе и в представительства ООН в Финляндии. В художественной части мероприятия в исполнении Моны Сафожифар прозвучали стихотворение "Азербайджан" Самеда Вургуна и песня про Азербайджан Муслима Магомаева.