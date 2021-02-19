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В еще одном городе США 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида

В еще одном городе США 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида Мэр города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер объявила 26 февраля 2021 года днем памяти Ходжалинского геноцида.
Диаспора
19 февраля 2021 г. 03:22
В еще одном городе США 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида

Мэр города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер объявила 26 февраля 2021 года днем памяти Ходжалинского геноцида.

Об этом местному бюро Report сообщила президент Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды Тойфа Эминова.

В заявлении мэра города по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида говорится, что свыше 600 ни в чем не повинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты в результате расправы, устроенной ВС Армении против мирного населения Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

По словам Т.Эминовой, мэр города сравнил Ходжалинский геноцид с трагедией Холокоста, совершенной нацистами против евреев.

Отметим, что более 24 штатов США, в том числе Аризона, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Индиана, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Небраска, Нью-Джерси, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Юта, Западная Вирджиния, Висконсин, признали и осудили Ходжалинский геноцид.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın daha bir şəhərində 26 fevral Xocalı soyqırımının anım günü elan edilib

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