В еще одном городе США 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида

Мэр города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер объявила 26 февраля 2021 года днем памяти Ходжалинского геноцида.

Мэр города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер объявила 26 февраля 2021 года днем памяти Ходжалинского геноцида.

Об этом местному бюро Report сообщила президент Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды Тойфа Эминова.

В заявлении мэра города по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида говорится, что свыше 600 ни в чем не повинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты в результате расправы, устроенной ВС Армении против мирного населения Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

По словам Т.Эминовой, мэр города сравнил Ходжалинский геноцид с трагедией Холокоста, совершенной нацистами против евреев.

Отметим, что более 24 штатов США, в том числе Аризона, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Индиана, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Небраска, Нью-Джерси, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Юта, Западная Вирджиния, Висконсин, признали и осудили Ходжалинский геноцид.