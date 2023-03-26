В доме Азербайджана в Таллине отметили начало месяца Рамадан

25 марта в Доме Азербайджана в Таллине отметили начало месяца Рамадан и провели Ифтар для представителей азербайджанской, турецкой и татарской общин Эстонии, православной церкви, мусульманской и еврейской общины.

25 марта в Доме Азербайджана в Таллине отметили начало месяца Рамадан и провели Ифтар для представителей азербайджанской, турецкой и татарской общин Эстонии, православной церкви, мусульманской и еврейской общины.

Как сообщает балтийское бюро Report, на мероприятии присутствовали посол США в Эстонии Джордж П.Кент, турецкий посол в Эстонии Башак Тюркоглу, имам Маарду Рифкат Гараев, глава еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и другие представители религиозной и политической элиты.

С приветственным словом на мероприятии выступил председатель Эстонского азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.

Присутствующие также почтили память жертв недавнего землетрясения в Турции, а также жертв репрессий в Эстонии 1940-49 годов, день памяти которых отмечается 25 марта.