В Братиславе прошла акция протеста против непредоставления Арменией карт минных полей

При организации Ассоциации азербайджанцев Словакии (ААС) в Братиславе была проведена акция протеста в связи с непредставлением Арменией карт минных полей Азербайджану.

При организации Ассоциации азербайджанцев Словакии (ААС) в Братиславе была проведена акция протеста в связи с непредставлением Арменией карт минных полей Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В акции, проведенной перед Администрацией президента Словакии, был озвучен лозунг "Армения не предоставляет карты минных полей". В связи с ограничениями из-за пандемии акции прошли индивидуально.

В то же время по инициативе ААС на новостном портале https://www.hlavnydennik.sk издана информация об отказе Армении от предоставления карт заминированных территорий. Сообщается, что гражданское население и военнослужащие Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях подрываются на минах, зарытых вооруженными силами Армении.

Отмечается, что несмотря на достижение трехстороннего заявления от 10 ноября, Армения отказывается предоставлять карты минных полей Азербайджану. Это недопустимое поведение армянских властей оценивается как "угроза миру и стабильности в регионе" и "отсутствие добрых намерений".