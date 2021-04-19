О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Братиславе прошла акция протеста против непредоставления Арменией карт минных полей

В Братиславе прошла акция протеста против непредоставления Арменией карт минных полей При организации Ассоциации азербайджанцев Словакии (ААС) в Братиславе была проведена акция протеста в связи с непредставлением Арменией карт минных полей Азербайджану.
Диаспора
19 апреля 2021 г. 15:56
В Братиславе прошла акция протеста против непредоставления Арменией карт минных полей

При организации Ассоциации азербайджанцев Словакии (ААС) в Братиславе была проведена акция протеста в связи с непредставлением Арменией карт минных полей Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В акции, проведенной перед Администрацией президента Словакии, был озвучен лозунг "Армения не предоставляет карты минных полей". В связи с ограничениями из-за пандемии акции прошли индивидуально.

В то же время по инициативе ААС на новостном портале https://www.hlavnydennik.sk издана информация об отказе Армении от предоставления карт заминированных территорий. Сообщается, что гражданское население и военнослужащие Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях подрываются на минах, зарытых вооруженными силами Армении.

Отмечается, что несмотря на достижение трехстороннего заявления от 10 ноября, Армения отказывается предоставлять карты минных полей Азербайджану. Это недопустимое поведение армянских властей оценивается как "угроза миру и стабильности в регионе" и "отсутствие добрых намерений".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Protest against Armenia held in Bratislava
Версия на азербайджанском языке Bratislavada Ermənistana qarşı etiraz aksiyası keçirilib

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 10:36
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
17 апреля 2021 г. 14:14
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
17 апреля 2021 г. 14:13
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
17 апреля 2021 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi