 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Амстердаме начался съезд Конгресса азербайджанцев Европы

    Будет рассмотрен вопрос формирования нового состава руководящих органов Конгресса© Report

    Амстердам. 27 февраля. REPORT.AZ/ В столице Королевства Нидерланды Амстердаме начался VI внеочередной съезд Конгресса азербайджанцев Европы и мероприятие, посвященное 26-летней годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, в работе мероприятия принимают участие помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, из руководителей медийных структур Азербайджана главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев, руководитель медиа-группы "Ени Мусават" Рауф Арифоглу, президент APA Holding Вюсаля Махиргызы, руководитель медиа-группы "Телеграф" Айнур Джамалгызы, руководитель новостных сайтов Haqqin.az и Virtualaz.org Эйнулла Фатуллаев.

    В первую очередь на съезде выслушают отчет правления Конгресса и информацию мандатной комиссии.

    В I панели съезда обсудят проект плана мероприятий по празднованию в европейских странах 100-летия АДР.

    Во II панели обсудят проект плана мероприятий в европейских странах в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев 31 марта 1918 года.

    В III панели обсудят тему "Азербайджанская диаспора и азербайджанская медиа: уровень сотрудничества, проблемы и пути их решения" (с участием руководителей СМИ и диаспорских организаций).

    В завершении рассмотрят вопрос формирования нового состава руководящих органов Конгресса.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi