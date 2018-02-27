В Амстердаме начался съезд Конгресса азербайджанцев Европы

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Амстердам. 27 февраля. REPORT.AZ/ В столице Королевства Нидерланды Амстердаме начался VI внеочередной съезд Конгресса азербайджанцев Европы и мероприятие, посвященное 26-летней годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в работе мероприятия принимают участие помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, из руководителей медийных структур Азербайджана главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев, руководитель медиа-группы "Ени Мусават" Рауф Арифоглу, президент APA Holding Вюсаля Махиргызы, руководитель медиа-группы "Телеграф" Айнур Джамалгызы, руководитель новостных сайтов Haqqin.az и Virtualaz.org Эйнулла Фатуллаев.

В первую очередь на съезде выслушают отчет правления Конгресса и информацию мандатной комиссии.

В I панели съезда обсудят проект плана мероприятий по празднованию в европейских странах 100-летия АДР.

Во II панели обсудят проект плана мероприятий в европейских странах в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев 31 марта 1918 года.

В III панели обсудят тему "Азербайджанская диаспора и азербайджанская медиа: уровень сотрудничества, проблемы и пути их решения" (с участием руководителей СМИ и диаспорских организаций).

В завершении рассмотрят вопрос формирования нового состава руководящих органов Конгресса.