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Участники съезда Победы посетили Аллею шехидов

Участники съезда Победы посетили Аллею шехидов Участники проходящего в Шуше V съезда азербайджанцев мира посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Диаспора
20 апреля 2022 г. 13:14
Участники съезда Победы посетили Аллею шехидов

Участники проходящего в Шуше V съезда азербайджанцев мира посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, участники мероприятия посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили к ним цветы.

Затем были посещены Первая и Вторая аллеи шехидов.

Отметим, что V съезд азербайджанцев мира, который пройдет в Шуше, начнется 22 апреля и завершится 23 апреля.

Съезд станет первым после освобождения Карабаха крупным собранием азербайджанской диаспоры, которая в последние годы продемонстрировала высокую организованность и сплоченность и сыграла особую роль в информировании международного сообщества о реалиях Азербайджана. В мероприятии примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər qurultayının iştirakçıları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər 

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