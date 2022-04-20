Участники съезда Победы посетили Аллею шехидов

Участники проходящего в Шуше V съезда азербайджанцев мира посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Участники проходящего в Шуше V съезда азербайджанцев мира посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, участники мероприятия посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили к ним цветы.

Затем были посещены Первая и Вторая аллеи шехидов.

Отметим, что V съезд азербайджанцев мира, который пройдет в Шуше, начнется 22 апреля и завершится 23 апреля.

Съезд станет первым после освобождения Карабаха крупным собранием азербайджанской диаспоры, которая в последние годы продемонстрировала высокую организованность и сплоченность и сыграла особую роль в информировании международного сообщества о реалиях Азербайджана. В мероприятии примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран.