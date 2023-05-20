Участница акции: Наша цель - донести до мира голос южных азербайджанцев

Цель берлинской акции, как и во время акции в Брюсселе, - донести протесты южных азербайджанцев до всего мира и до европейского политического сообщества.

Цель берлинской акции, как и во время акции в Брюсселе, - донести протесты южных азербайджанцев до всего мира и до европейского политического сообщества.

Об этом сотруднику европейского бюро Report сообщила участница акции, наша соотечественница из Южного Азербайджана Шарифа Джафари.

Она отметила, что одним из основных требований акции является снятие запрета на использование азербайджанского языка в Иране: “Наши права попираются, невинных людей убивают и заключают в тюрьму. Наше озеро Урмия осушается. Мы стараемся ради наших прав и справедливости”.

Ш.Джафари сказала, что акции южных азербайджанцев будут продолжаться.

Отметим, что в настоящее время в столице Германии Берлине проходит акция протеста, приуроченная к очередной годовщине событий 22 мая 2006 года в Иране. Протестующие с транспарантами и флагами Азербайджана и Южного Азербайджана в руках собрались на площади "Унтер дер Линден ".

Фархад Маджидзаде