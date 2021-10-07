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Темой известной украинской телепрограммы стал Азербайджан

Темой известной украинской телепрограммы стал Азербайджан Проживающий в Киеве азербайджанский журналист, режиссер Фуад Алиев был гостем программы “Сегодня” на известном татарском телеканале “ATR”.
Диаспора
7 октября 2021 г. 19:20
Темой известной украинской телепрограммы стал Азербайджан

Проживающий в Киеве азербайджанский журналист, режиссер Фуад Алиев был гостем программы “Сегодня” на известном татарском телеканале “ATR”.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, тема 60-минутной передачи охватывала историю и настоящее Азербайджана.

Отвечая на вопросы ведущего, Ф.Алиев рассказал о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, о существующей геополитической реальности накануне годовщины войны.

В программе также говорилось об истории Азербайджанской Республики, которая готовится к 30-летию восстановления независимости, об украинско-азербайджанских связях и деятельности азербайджанцев в этой стране. 

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