Темой известной украинской телепрограммы стал Азербайджан

Проживающий в Киеве азербайджанский журналист, режиссер Фуад Алиев был гостем программы “Сегодня” на известном татарском телеканале “ATR”.

Проживающий в Киеве азербайджанский журналист, режиссер Фуад Алиев был гостем программы “Сегодня” на известном татарском телеканале “ATR”.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, тема 60-минутной передачи охватывала историю и настоящее Азербайджана.

Отвечая на вопросы ведущего, Ф.Алиев рассказал о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, о существующей геополитической реальности накануне годовщины войны.

В программе также говорилось об истории Азербайджанской Республики, которая готовится к 30-летию восстановления независимости, об украинско-азербайджанских связях и деятельности азербайджанцев в этой стране.