Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ

Начал работу международный форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ).

Начал работу международный форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, мероприятие проходит при содействии Госкомитета по работе с диаспорой при партнерстве с ОТГ.

На форуме обсуждается план совместных действий по диаспоре и стратегия деятельности структур-участников на 2023 год.

В мероприятии принимают участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин МИД Турции Абдуллах Эрен, заместитель генсека ОТГ Ержан Мукаш, генсек по национальной политике Венгрии Арпад Янос Потари, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана Рустамбек Курбанов, заведующий международным отделом казахстанского фонда "Отандастар" Калыбек Кобландин, начальник секретариата МИД Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Керпюлю.

На форуме состоится обмен мнениями в связи с важными проектами, направленными на интеграцию тюркских диаспор, углублением культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-членами ОТГ, важностью сотрудничества между диаспорскими структурами, возможностью получать тюркскими общинами, проживающими за пределами родины, образования на родном языке и др.

В рамках форума ожидается подписание меморандумов о взаимопонимании между соответствующими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции, Казахстана и Кыргызстана.

Форум продолжит работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира – городе Шуша.