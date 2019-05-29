Советник Зеленского: Мы хотим, чтобы азербайджанцы были представлены в Верховной Раде - ЭКСКЛЮЗИВ

"Азербайджан является стратегическим партнером Украины, и являясь рупором нового правительства, мы намерены и дальше укреплять это партнерство".

Об этом европейскому бюро Report заявил советник по политическим вопросам нового президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что развитие отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов нового украинского правительства: "Мы заинтересованы в масштабных проектах с Азербайджаном".

Советник президента также отметил, что деятельность проживающих в Украине азербайджанцев привлекает их внимание:

"Мы очень хотели бы, чтобы азербайджанцы, как и представители других этнических групп, были представлены в Верховной Раде (парламенте) Украины", - сказал Разумков.

Отметим, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.