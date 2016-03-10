В столице Азербайджана открылся IV Глобальный Бакинский форум

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня при содействии Госкомитета по работе с диаспорой (ГКРД) и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви в рамках сотрудничества с InterAction Council, Мадридским клубом, Константинопольской библиотекой, Римским клубом, Всемирной академией науки и культуры открылся IV Глобальный Бакинский форум.

Как сообщает Report, в открытии форума принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

На форуме также участвуют президенты Албании, Черногории, Болгарии, Македонии, Боснии и Герцеговины и Грузии, более 300 делегатов из 53 стран, включая 27 экс-президентов и 23 бывших премьер-министров.

На форуме, посвященном теме "На пути к многополярному миру", будут обсуждены роль межрелигиозного диалога в предотвращении конфликтов, вопросы миграции, мультикультурализма и интеграции, а также роль радикализации и интеграции в обеспечении глобальной безопасности. Кроме того, в повестку мероприятия включены вопросы о дальнейших перспективах энергетического и глобального управления.

Отметим, что это четвертый по счету форум, проходящий при содействии Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви.

Первый форум (Южно-Кавказский форум) на тему "Совместные общества и свобода женщин" прошел 5-8 мая 2013 года. На нем присутствовали 142 делегата из 29 стран.

Второй форум (Форум открытых обществ) на тему "Повестка Post 2015 и совместные общества" состоялся 27-29 апреля 2014 года. На II форуме участвовали 165 представителей 42 стран.

Тема прошедшего 28-29 апреля 2015 года III Глобального Бакинского форума была "Восстановление доверия в новом мировом порядке". На нем приняли участие более 350 человек из 72 стран.

На всех трех форумах президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью.