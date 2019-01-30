Азербайджанцы мира: Руководство Армении политические амбиции ставит выше жизни своих граждан

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Известно, что содержащийся в тюрьме "Нубарашен" зампредседателя партии "Армянские орлы: Единая Армения" Мгер Егиазарян умер в результате 44-дневной голодовки.

Ряд авторитетных иностранных СМИ, в том числе газета "The Washington Post" издали статью под заголовком "Армянский политический деятель умер в результате голодовки". Сын политзаключенного Вазген Егиазарян направил открытое письмо премьеру Армении и группе депутатов парламента, обвинив их в смерти отца.

Инцидент также вызвал реакцию азербайджанцев мира.

"Смерть в результате голодовки политического оппозиционного лидера в тюрьме Армении говорит о жестоком обращении правительства с людьми. Если они проявляют такое отношение к своим, что они творят над содержащимися в заложниках у армянской стороны Дильгамом Аскеровым, Шахбазом Гулиевым и азербайджанскими пленными?!"

Об этом Report сказал председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшан Тагиев. По его словам, то, что некоторые европейские структуры закрывают на это глаза, наносит большой урон репутации Запада.

Он отметил, что этот факт доказывает, что руководство Армении политические амбиции ставит выше жизни своих граждан.

"Мы бы очень хотели, чтобы европейские институты, особенно Европарламент относились объективно ко всем вопросам. Потому что это важный вопрос для нас азербайджанцев, живущих в Европе, особенно для молодежи".

Об этом Report сказала председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации Финляндии, координатор Координационного совета азербайджанцев Финляндии Ульвия Джаббарова и добавила, что открытая голодовка и смерть в тюрьме армянского лидера политической партии, а также относительно мягкое по сравнению с агрессией против Азербайджана отношение к этому некоторых европейских структур - несправедливо.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Германии Яшар Мусаев сказал Report, что равнодушие международных организаций и Европарламента к таким инцидентам в Армении – политическая несправедливость: "Если отношение Армении таково по отношению к армянам, что же они делают с заложниками и пленными азербайджанцами? Это ужасно", - сказал лидер диаспоры.