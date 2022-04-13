Российские военные передали студента азербайджанской диаспоре в Украине

Студент-азербайджанец Гусейн Абдуллаев, взятый в заложники российскими военными в Украине, передан азербайджанской диаспоре.

Студент-азербайджанец Гусейн Абдуллаев, взятый в заложники российскими военными в Украине, передан азербайджанской диаспоре.

Как сообщает муганское бюро Report, передали студента в городе Запорожье, в 130 км от места его задержания.

Абдуллаева планировали освободить 12 апреля, но процесс был перенесен из-за введенного комендантского часа.

Уроженец Нефтчалинского района, студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев вместе с сокурсниками был взят в заложники российскими военными около месяца назад при попытке покинуть убежище и уехать из Мариуполя.