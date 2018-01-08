Рамиз Абуталыбов: Будущее азербайджанской диаспоры в России зависит от сегодняшнего дня, от нас с вами - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 8 января. REPORT.AZ/ Интервью российского бюро Report с одним из известных деятелей азербайджанской диаспоры в России, а до этого во Франции и ряде других стран Европы Рамизом Абуталыбовым.

Рамиз Абуталыбов отпраздновал в этом году свой 80-летний юбилей. При его непосредственном участии в ЮНЕСКО были проведены выставки азербайджанских ковров, старинных рукописей, концерты Государственного ансамбля танца, в Лондоне состоялась выставка «Архитектура Азербайджана», в Страсбурге — первая научная конференция по азербайджановедению.

В Париже он выпустил 4 книги на французском языке о Карабахе и нагорно-карабахском конфликте, а за 13 лет в Москве - 29 книг об Азербайджане на русском языке.

- Рамиз Абуталыбович, создание диаспоры — это очень длительный процесс. Нашим читателям было бы интересно с чего же всё начиналось?

- Идея зарождения диаспоры принадлежала Гейдару Алиеву. В 1980-84 годах я был завотделом ЦК КП Азербайджана по зарубежным связям, поэтому стоял у истоков этого движения.

По инициативе Г. Алиева в Баку открылось общество «Родина». Мы подготовили письмо в ЦК КПСС о создании такого общества в Баку. В 1982 году, уже после того как Г. Алиев переехал на работу в Москву было дано добро на создание общества «Вэтэн», которую возглавил известный писатель Эльчин Эфендиев. Это было предтечей современного Комитета по делам диаспоры. Одной из задач общества было налаживание связей с азербайджанской эмиграцией. Мы должны были помочь азербайджанцам интегрироваться в общество страны-проживания и добиваться того, чтобы они не теряли связь с родиной.

Под эгидой «Вэтэн» в Европе начали создаваться различные азербайджанские культурные сообщества, которые становились частью обществ Дружбы между конкретной европейской страной и СССР. Минимум раз в год в какой-нибудь европейской стране мы устраивали Дни Азербайджана. Такой массовости азербайджанцев в Европе тогда не было. В то время большую часть азербайджанцев в Европе составляли иранские азербайджанцы. Из них самый известный это актёр Робер Оссейн.

Из Северного Азербайджана в Европу было 2 больших переселения: первое после захвата власти большевиками – тогда уехал цвет азербайджанской интеллигенции; вторую часть переселенцев составили бывшие солдаты Красной Армии, попавшие в плен во время ВОВ и оставшиеся по различным причинам жить на территории европейских стран.

Я нашел документ 1925 года, где зафиксировано общество азербайджанцев во Франции, в котором числилось 77 человек. Он проводили много мероприятий, среди которых опера «Аршын мал алан», переведенная и поставленная в Париже благодаря Джейхуну Гаджибейли, старшему брату Узеира Гаджибейли. Он поехал в составе азербайджанской делегации на Парижскую мирную конференцию и остался во Франции. Сохранилась их переписка с братом, который я передал в Государственный архив Азербайджана.

- А как сложилась судьба азербайджанских эмигрантов?

- В 70-ых и 80-ых годах моя работа в ЮНЕСКО, штаб-квартира которого находится в Париже, позволила мне близко познакомиться с местными азербайджанцами.

В 1989 году во Франции мы создали общество «Азербайджанский дом», который до сих пор существует и довольна активно в общественной жизни. В нашем обществе было зарегистрировано тогда 23 человека. Первая встреча Г. Алиева с соотечественниками прошла в 1993 году во Франции, и тогда наш лидер смог сам увидеть первые плоды нашей работы.

К нам приходила дочь нефтепромышленника М. Асадуллаева, к тому времени уже известная французская писательница Банин, сын А. Топчубашева Алекбер, сын А. Гусейнзаде – Салим, Ирен Меликова и другие. Они все смогли занять своё достойное место во французском обществе. С другой стороны, они не смогли сохранить традиции и язык азербайджанского народа. Ко времени нашего знакомства кое кто из эмигрантов разговаривал на русском языке, азербайджанский же как будто канул в лету. Этому способствовала большая русская эмиграция во Франции: там были русские магазины, больницы, школы, гимназии, детские лагеря и даже свой театр. Например, я пригласил на ужин Алекбера Топчубашева: моя жена приготовила долму и довгу, чему наш соотечественник был несказанно рад. По его словам, со смертью матери он перестал есть азербайджанскую еду.

Некоторые из наших соотечественников после войны вернулись в СССР по известному указу Сталина. Но не все было так радужно, как им обещали. Большинство из них вынуждена была проходить унизительную «фильтрацию» в советских лагерях. Так, герой партизанского движения во Франции Ахмедия Джабраилов 10 месяцев сидел в Подольском лагере. Он потом рассказывал мне об условиях содержания и принципах «фильтрации» там.

- Сегодня вы живете и работаете на благо азербайджанской диаспоры России. Какие различия между диаспорой в России и Европе?

- Между диаспорами есть существенные различия. Само слово диаспора – означает рассеяние. Надо отметить, что СССР — это бывшая Родина для всех азербайджанцев и Россия до последнего времени воспринималась не как заграничная страна. Для нас Россия так и не стала чужой, так как есть общее историческое прошлое, культурные традиции и постоянная связь с малой Родиной – Азербайджаном. Да мы и сами не чувствуем себя здесь чужими. Большая часть азербайджанской интеллигенции в России приехала сюда в послевоенные годы учится, и некоторая часть осела в крупных городах. Но мы в любой момент при желании можем вернуться в Азербайджан и продолжить жить там.

Азербайджанцы в Европе и Америке считают, что они переехали туда навсегда и не вернутся. Устроиться там, интегрироваться в общество намного труднее, чем в России или других постсоветских странах. Там человек сильнее переживает своё отчуждение, что накладывает свой отпечаток и приводит к складыванию определенного мировоззрения.

- А какие проблемы существуют сегодня у азербайджанской диаспоры России?

- Я приехал в Москву в конце 2004 года, когда уже существовал Всероссийский Азербайджанский Конгресс. Эта организация в свое время занималась важными вопросами, в частности выявлением и популяризацией наших российских соотечественников, привлечением их к общеазербайджанским делам. Некоторое время я поработал в этой структуре и не понаслышке знаю о проблемах, существующих в нашей диаспоре.

Во-первых, чтобы диаспора функционировала нужно внутреннее желание ее членов и большой, кропотливый труд.Считаю, что в Москве обязательно нужно создать большой азербайджанский культурный центр. Это мощный объединяющий фактор. Такой центр, например, есть в Париже, где проводятся различные мероприятия и куда приходят все связанные с Азербайджаном люди.

Наши дети и внуки не знают друг друга: надо создавать условия для этого. Например, ни разу не слышал об азербайджанской ёлке в Москве. Сами то мы собираемся на праздники, но эта связь уйдет вместе с нами.

Среди азербайджанцев России нет принципиальной солидарности. Да что там говорить, если две мощнейшие диаспоральные организации ВАК и Азеррос так и не могли договорить о сотрудничестве и принципах взаимодействия?!

Принципы лоббирования еще в зачаточном состоянии.Азербайджанцы в массе своей еще не заинтересованы в общественно-политических процессах, происходящих в России. Но ситуация постепенно выправляется: уже есть 2 замминистра-азербайджанца, несколько помощников депутатов Госдумы, депутаты областных и муниципальных образований. Будущее азербайджанской диаспоры в России зависит от сегодняшнего дня, от нас с вами. Поэтому пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех азербайджанцев с прошедшим праздником и призвать их к солидарности.