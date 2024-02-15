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Работы азербайджанской художницы представлены на международной выставке современного искусства в Париже

Работы азербайджанской художницы представлены на международной выставке современного искусства в Париже Международная выставка современного искусства ART EN CAPITAL 2024 открылась в Grand Palais Ephemere (временный Большой дворец) в Париже.
Диаспора
15 февраля 2024 г. 20:38
Работы азербайджанской художницы представлены на международной выставке современного искусства в Париже

Международная выставка современного искусства ART EN CAPITAL 2024 открылась в Grand Palais Ephemere (временный Большой дворец) в Париже.

Как сообщает Report, на выставке экспонируются работы Нигяр Нариманбековой, продолжательницы творчества известного азербайджанского художника Видади Нариманбекова.

Уже третий год участвующая в данной выставке Н.Нариманбекова, наряду с другими работами, представила новую картину под названием «Тариэль – маленький Гарри Поттер», посвященную своему внуку.

Отметим, что в 2016 году Н.Нариманбекова была удостоена высшей премии TOILE D'OR знаменитого Осеннего салона независимых художников Национальной федерации культуры Франции.

Работы, представленные на международной выставке современного искусства ART EN CAPITAL 2024, были отобраны многочисленным жюри в составе членов Академии художеств Франции.

Выставка продлится до 18 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı rəssamın əsərləri Parisdə beynəlxalq incəsənət sərgisində nümayiş olunur

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