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Проживающий в Швеции журналист из Южного Азербайджана посетил Шушу

Проживающий в Швеции журналист из Южного Азербайджана посетил Шушу Проживающий в Швеции ардебильский журналист, руководитель стокгольмского радио "Голос Азербайджана", главный редактор журнала Tribun, директор сайта "Трибуна Азербайджана", пресс-секретарь организации Национальное демократическое объединение Южного Азерба
Диаспора
18 января 2023 г. 11:42
Проживающий в Швеции журналист из Южного Азербайджана посетил Шушу

Проживающий в Швеции ардебильский журналист, руководитель стокгольмского радио "Голос Азербайджана", главный редактор журнала Tribun, директор сайта "Трибуна Азербайджана", пресс-секретарь организации Национальное демократическое объединение Южного Азербайджана Алирза Ардебили посетил Шушу.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, гость осмотрел расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана, посетил Дворцовый комплекс и памятник Узеиру Гаджибекову, побывал на Джидыр-дюзю.

Представитель Управления государственного заповедника города Шуша рассказал А.Ардебили об истории, текущем состоянии города, зверствах, совершенных армянами в период оккупации, и проводимых в настоящее время строительно-восстановительных работах.

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Версия на английском языке ФотоSouth Azerbaijani journalist living in Sweden visits Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçdə yaşayan güney azərbaycanlı jurnalist Şuşaya səfər edib

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