Проживающий в Швеции журналист из Южного Азербайджана посетил Шушу

Проживающий в Швеции ардебильский журналист, руководитель стокгольмского радио "Голос Азербайджана", главный редактор журнала Tribun, директор сайта "Трибуна Азербайджана", пресс-секретарь организации Национальное демократическое объединение Южного Азерба

Проживающий в Швеции ардебильский журналист, руководитель стокгольмского радио "Голос Азербайджана", главный редактор журнала Tribun, директор сайта "Трибуна Азербайджана", пресс-секретарь организации Национальное демократическое объединение Южного Азербайджана Алирза Ардебили посетил Шушу.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, гость осмотрел расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана, посетил Дворцовый комплекс и памятник Узеиру Гаджибекову, побывал на Джидыр-дюзю.

Представитель Управления государственного заповедника города Шуша рассказал А.Ардебили об истории, текущем состоянии города, зверствах, совершенных армянами в период оккупации, и проводимых в настоящее время строительно-восстановительных работах.