Проживающий в Новой Зеландии азербайджанец выдвинул кандидатуру в депутаты

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Проживающий в Новой Зеландии азербайджанец Тофик Мамедов примет участие в парламентских выборах этой страны 23 сентября.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, его кандидатуру выдвинула Лейбористская партия Новой Зеландии.

Отметим, что проживающий в данной стране 22 года Т. Мамедов родился в 1978 году в Баку, учился в школе №18, после в международной школе Mount Roskill в новозеландском городе Окленд, является выпускником Открытого политехнического института. С 1995 года проживающий в Окленде наш соотечественник является гражданином этой страны. В настоящее время наш соотечественник является владельцем Группы компаний по недвижимости, с 1999 года является членом Лейбористкой партии.

Т. Мамедов участвовал и в парламентских выборах 2014 года.