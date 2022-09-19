Проживающие в США азербайджанцы начали кампанию против Нэнси Пелоси

Сеть азербайджанцев США (U.S. Azeris Network - USAN) начала кампанию отправки писем в знак протеста против недопустимых и безосновательных заявлений спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, прозвучавших в адрес Азербайджана во время визит

Сеть азербайджанцев США (U.S. Azeris Network - USAN) начала кампанию отправки писем в знак протеста против недопустимых и безосновательных заявлений спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, прозвучавших в адрес Азербайджана во время визита в Армению.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В письмах отмечается, что к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси присоединились проармянские конгрессмены Джеки Спейер, Анна Эшу и Фрэнк Пеллоне: “Очевидно, что за месяц до промежуточных выборов в США г-жа Пелоси изо всех сил пытается заручиться поддержкой армянской общины Америки. Печально, что она делает это, проявляя неуважение, полностью игнорируя политику США в связи с этим конфликтом, и, не владея информацией о текущей ситуации”.

USAN призвал соотечественников в США присоединиться к кампании, чтобы поднять голос протеста против необоснованных обвинений спикера Пелоси в адрес Азербайджана, а также потребовать накануне выборов ответ от демократической партии, разделяет ли она позицию Нэнси Пелоси: “Как избиратель, вы имеете право знать и требовать это”.