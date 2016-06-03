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    Президент Ильхам Алиев: Мы всегда интересуемся судьбой азербайджанцев, проживающих за границей

    IV съезд станет важным мероприятием для объединения азербайджанцев мира, для их активной деятельности

    IV съезд станет важным мероприятием для объединения азербайджанцев мира, для их активной деятельности

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ IV съезд азербайджанцев мира станет важным мероприятием для объединения азербайджанцев мира, для их активной деятельности.

    Как сообщает Report об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия IV съезда азербайджанцев мира, который проводится сегодня в Баку.

    Президент отметил, что со времени проведения I съезда азербайджанцев мира в 2001 году в Азербайджане проделаны большие работы, Азербайджан стал сильнее: "С того времени до сегодняшнего дня наши возможности увеличились. Кончено, мы всегда интересовались судьбой, жизнью соотечественников, проживающих за границей. Мы стараемся оказать им поддержку и хотим, чтобы они жили комфортно в странах, в которых находятся, занимали там хорошие позиции, имели хорошие возможности. В то же время, служили своей Родине". 

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