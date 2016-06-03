Президент Ильхам Алиев: Мы всегда интересуемся судьбой азербайджанцев, проживающих за границей

IV съезд станет важным мероприятием для объединения азербайджанцев мира, для их активной деятельности

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ IV съезд азербайджанцев мира станет важным мероприятием для объединения азербайджанцев мира, для их активной деятельности.

Как сообщает Report об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия IV съезда азербайджанцев мира, который проводится сегодня в Баку.

Президент отметил, что со времени проведения I съезда азербайджанцев мира в 2001 году в Азербайджане проделаны большие работы, Азербайджан стал сильнее: "С того времени до сегодняшнего дня наши возможности увеличились. Кончено, мы всегда интересовались судьбой, жизнью соотечественников, проживающих за границей. Мы стараемся оказать им поддержку и хотим, чтобы они жили комфортно в странах, в которых находятся, занимали там хорошие позиции, имели хорошие возможности. В то же время, служили своей Родине".