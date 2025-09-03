Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Президент Египта наградил азербайджанского ученого орденом первой степени

    Диаспора
    • 03 сентября, 2025
    • 19:07
    Президент Египта наградил азербайджанского ученого орденом первой степени

    Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси наградил азербайджанского исследователя-ученого Сеймура Насирова орденом первой степени "Наука и искусство".

    Об этом Report сообщил сам Сеймур Насиров.

    Отмечается, что данный орден, который вручается лично президентом Египта, присуждается выдающимся ученым и просветителям за исключительные заслуги в развитии и распространении науки.

    С. Насиров возглавляет азербайджанскую диаспору в Египте, является председателем правления Общества дружбы Египет–Азербайджан, преподавателем азербайджанского языка в Каирском университете, соучредителем и сопредседателем Всемирного союза азербайджанских ученых. Более 25 лет он занимается исследованиями арабских источников об Азербайджане, является автором двух книг о более чем 250 ученых азербайджанского происхождения. Его статьи и научно-общественная деятельность публикуются и широко освещаются в арабских СМИ.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani scholar Seymour Nasirov awarded Egypt's top science order

    Последние новости

    20:42
    Фото

    Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничества

    Внешняя политика
    20:21

    Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дни

    Другие страны
    20:18

    Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше

    Другие страны
    20:15

    Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семи

    Другие страны
    20:06

    Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине

    Другие страны
    20:05

    СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом

    Другие страны
    19:54

    COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисом

    Экология
    19:48
    Фото

    Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай

    Внешняя политика
    19:36

    Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников

    Другие страны
    Лента новостей