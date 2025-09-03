Президент Египта наградил азербайджанского ученого орденом первой степени

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси наградил азербайджанского исследователя-ученого Сеймура Насирова орденом первой степени "Наука и искусство".

Об этом Report сообщил сам Сеймур Насиров.

Отмечается, что данный орден, который вручается лично президентом Египта, присуждается выдающимся ученым и просветителям за исключительные заслуги в развитии и распространении науки.

С. Насиров возглавляет азербайджанскую диаспору в Египте, является председателем правления Общества дружбы Египет–Азербайджан, преподавателем азербайджанского языка в Каирском университете, соучредителем и сопредседателем Всемирного союза азербайджанских ученых. Более 25 лет он занимается исследованиями арабских источников об Азербайджане, является автором двух книг о более чем 250 ученых азербайджанского происхождения. Его статьи и научно-общественная деятельность публикуются и широко освещаются в арабских СМИ.