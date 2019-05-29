Предусмотрена встреча Владимира Зеленского с азербайджанцами Украины

Ожидается специальная встреча новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с представителями проживающих в стране этнических народностей, в том числе азербайджанцами.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече между президентом Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым и советником президента страны Владимира Зеленского по политическим вопросам, руководителем представляемого главой государства политического блока Дмитрием Разумковым на мероприятии по случаю 71-летия создания Государства Израиль.

Ссылаясь на активность этнических народностей как в экономической жизни страны, так и в борьбе за суверенитет государства, Ровшан Тагиев отметил необходимость встречи президента В.Зеленского с играющими активную роль в жизни Украины малочисленными народами, включая азербайджанцев.

Одобрив данное предложение, Д.Разумков обещал доложить об этом президенту и выразил уверенность в проведении встречи в ближайшее время.

Касаясь многомиллионных инвестиций, вложенных в страну по линии возглавляемой им Ассамблеи, Р.Тагиев отметил, что процесс будет продолжен более ускоренными темпами.