Освобождение Шуши от оккупации отметили в Мюнхене

В завершение автопробега участники скандировали лозунги "Шуша – это Карабах!", "Карабах – это Азербайджан!"

По инициативе Центра культуры азербайджанцев Мюнхена проживающие в этом городе азербайджанцы организовали автопробег в связи с освобождением от оккупации одного из старинных центров культуры, жемчужины Карабаха – Шуши.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, наши соотечественники заявили, что всегда поддерживали Родину, особенно в эти дни, когда доблестная армия Азербайджана писала летопись победы.

В завершение автопробега участники скандировали лозунги "Шуша – это Карабах!", "Карабах – это Азербайджан!".