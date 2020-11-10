О нас
Report Georgia
Аудио новости

Освобождение Шуши от оккупации отметили в Мюнхене

Освобождение Шуши от оккупации отметили в Мюнхене В завершение автопробега участники скандировали лозунги "Шуша – это Карабах!", "Карабах – это Азербайджан!"
Диаспора
131
10 ноября 2020 г. 12:46
Освобождение Шуши от оккупации отметили в Мюнхене

По инициативе Центра культуры азербайджанцев Мюнхена проживающие в этом городе азербайджанцы организовали автопробег в связи с освобождением от оккупации одного из старинных центров культуры, жемчужины Карабаха – Шуши.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, наши соотечественники заявили, что всегда поддерживали Родину, особенно в эти дни, когда доблестная армия Азербайджана писала летопись победы.

В завершение автопробега участники скандировали лозунги "Шуша – это Карабах!", "Карабах – это Азербайджан!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Liberation of Shusha marked in Munich
Версия на азербайджанском языке Şuşanın işğaldan azad olunması Münhendə qeyd olunub

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Израиле почтили память жертв армянского террора
В Израиле почтили память жертв армянского террора
7 ноября 2020 г. 15:17
Азербайджанцы провели в Женеве креативную акцию
ФотоАзербайджанцы провели в Женеве креативную акцию
4 ноября 2020 г. 14:25
В Монреале состоялась акция протеста против армянского терроризма
В Монреале состоялась акция протеста против армянского терроризма
2 ноября 2020 г. 13:32
Акция против агрессии армян в Хьюстоне
ФотоАкция против агрессии армян в Хьюстоне
29 октября 2020 г. 09:35
Перед офисом Бориса Джонсона прошла акция против оккупантской Армении
Перед офисом Бориса Джонсона прошла акция против оккупантской Армении
27 октября 2020 г. 13:59
На предвыборной кампании Трампа выражен протест против террора в Гяндже
ФотоНа предвыборной кампании Трампа выражен протест против террора в Гяндже
27 октября 2020 г. 13:42
В Азербайджане 714 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 714 новых случаев заражения COVID-19
21 октября 2020 г. 15:12
В Нью-Йорке азербайджанцы завязали себе рты и глаза в знак протеста
ФотоВ Нью-Йорке азербайджанцы завязали себе рты и глаза в знак протеста
19 октября 2020 г. 14:36
Азербайджанцы в Германии провели акцию
ФотоАзербайджанцы в Германии провели акцию
17 октября 2020 г. 00:31
Новый парк в Турции будет носить имя Полада Гашимова
Новый парк в Турции будет носить имя Полада Гашимова
8 октября 2020 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi