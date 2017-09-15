Орфан Сананзаде: Для меня, как азербайджанца, очень важна связь с соотечественниками

Киев. 15 сентября. REPORT.AZ/ Указом президента Украины Петра Порошенко орденом "За заслуги" ІІІ степени награжден чемпион Х Всемирных игр по кикбоксингу WAKO, спортсмен азербайджанского происхождения Орфан Сананзаде, передает украинское бюро агентства Report.

Уроженец Азербайджана О. Сананзаде взял для Украины "золото" по кикбоксингу на Всемирных играх во Вроцлаве в весовой категории 63,5 кг, раздел К-1.

"Честно говоря, о награде узнал через Facebook. Неожиданно и приятно. Но для меня, как азербайджанца, очень важна связь с соотечественниками. Поэтому был бы рад, если мои достижения были также замечены азербайджанцами", - рассказал О. Сананзаде.

Спортсмен подчеркнул, что мечтает выйти на профессиональный ринг и принять участие на всемирных играх через четыре года.

"Кроме того, хочу войти в олимпийские виды спорта. Даст Бог, буду тренироваться и дальше двигаться к целям", - указал украинский кикбоксер.

Отметим, что О. Сананзаде родился в Азербайджане в селе Шахагаджи Астаринского района. Когда ему было четыре года, его родители переехали в Украину, в город Кривой Рог.