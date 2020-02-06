Названа стоимость реставрации здания, где провозгласили АДР

Стоимость проекта реставрации здания нынешнего Дворца молодежи в городе Тбилиси, где 28 мая 1918 года была зачитана декларация независимости, официально провозглашавшая создание Азербайджанской Демократической Республики (АДР), составляет 25 млн лари (8,8 млн долларов США).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заместитель мера Тбилиси Иракли Бенделиани сказал на презентации проектов, которые будут осуществлены в 2020-2021 годах.

По его словам, в рамках проекта реставрации в здании будут проведены ремонтно-восстановительные работы.