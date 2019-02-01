Председатель палаты Ханты-Мансийска: Нарусова не имеет права говорить о Фармане Салманове

Москва. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Мне жаль Людмилу Нарусову. В первую очередь она должна заняться делами своего региона и не вмешиваться в дела других регионов. С учетом деятельности Фармана Салманова, население всего Ханты-Мансийского автономного округа желало, чтобы Сургутский аэропорт был назван его именем. Л.Нарусова не имеет права говорить об этом, она не живет в данном округе и не знает, что значит Север".

Об этом московскому бюро Report заявила руководитель общественной палаты в Ханты-Мансийском автономном округе Ирина Максимова.

"Населению нашего региона очень легко произносить это имя. В нашем регионе действуют музей и гимназия имени Фармана Салманова. Произносить имена лиц, оставивших после себя след, является большой честью. В первую очередь Людмила Нарусова должна учесть количество людей, проголосовавших за Фармана Салманова в Сургуте и Нижневартовске. Их тысячи, и она должна отнестись к этому с уважением", - сказала И.Максимова.

Председатель палаты добавила, что Ханты-Мансийский автономный округ обеспечивает около 40% российского бюджета: "Не только наш округ, но и вся Россия должна быть благодарна Фарману Салманову за то, что он нашел эту нефть".

Отметим, что в интервью радиостанции "Эхо Москвы" член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова выразила недовольство тем, что Сургутский аэропорт был назван именем Фармана Салманова и сказала о сложности произношения этого имени.

Игбал Рустамов