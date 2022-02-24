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На станциях метро в Риме и Милане демонстрируется видеоролик о Ходжалинском геноциде

На станциях метро в Риме и Милане демонстрируется видеоролик о Ходжалинском геноциде В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида на станциях метро в Риме и Милане стартовал показ видеоролика, посвященного этой трагедии.
Диаспора
24 февраля 2022 г. 16:50
На станциях метро в Риме и Милане демонстрируется видеоролик о Ходжалинском геноциде

В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида на станциях метро в Риме и Милане стартовал показ видеоролика, посвященного этой трагедии.

Как сообщает Report, проведение в Италии этой социальной акции при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и по инициативе азербайджано-итальянского союза служит увековечению памяти жертв Ходжалинского геноцида, доведению до местной и мировой общественности ходжалинских реалий.

В видеоролике отражены события, произошедшие в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В тот день вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, оккупировали город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением.

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Версия на английском языке ФотоVideo on Khojaly genocide shown in metro stations of Rome and Milan
Версия на азербайджанском языке ФотоRoma və Milanın metro stansiyalarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı videoçarx nümayiş etdirilir

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