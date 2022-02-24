На станциях метро в Риме и Милане демонстрируется видеоролик о Ходжалинском геноциде

В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида на станциях метро в Риме и Милане стартовал показ видеоролика, посвященного этой трагедии.

В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида на станциях метро в Риме и Милане стартовал показ видеоролика, посвященного этой трагедии.

Как сообщает Report, проведение в Италии этой социальной акции при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и по инициативе азербайджано-итальянского союза служит увековечению памяти жертв Ходжалинского геноцида, доведению до местной и мировой общественности ходжалинских реалий.

В видеоролике отражены события, произошедшие в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В тот день вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, оккупировали город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением.