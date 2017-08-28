На форуме "Днепр 2017" привели в пример роль азербайджанской диаспоры в отношениях между странами

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В г. Днепре (Украина) в рамках Форума украинской молодежи диаспоры "Днепр 2017" состоялось годовое собрание Всемирного конгресса украинских молодежных организаций (СКУМ).

Как сообщает Report, на мероприятие были приглашены лидеры и руководители украинских молодежных общественных организаций.

Среди почётных гостей министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, мэр города Днепр Борис Филатов, депутат Верховной Рады Олег Барна, председатель Ассамблеи национальностей Украины, заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев, спикер Днепропетровской областной рады Глеб Прыгунов.

Цель мероприятия - коммуникация руководителей украинских молодежных и общественных организаций диаспоры и их объединение вокруг идеи консолидации и объединения мирового украинства ради поддержки и помощи Украине, а также развития международных диаспорских структур, укрепления существующих и налаживания новых международных контактов с молодежью, предпринимателями, общественными и культурными деятелями Украины.

В ходе председательства на панельных обсуждениях в рамках Форума украинской молодежи диаспоры "Днепр 2017" президент Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев, являющийся генеральным партнером данного Форума в 2015 году в Одессе, призвал украинцев мира быть еще более активными не только в сфере культуры, также в сфере политики и экономики.

Р.Тагиев также затронул вопросы привлечения инвестиций, в частности рассказал об интенсификации деятельности инвесторов между Азербайджаном и Украиной: "Из Украины в Азербайджан, равно как и из Азербайджана в Украину уже привлечены большие инвестиции. Объединенный конгресс азербайджанцев Украины активно участвует в этом вопросе. Как диаспора, мы приняли активное участие в таких взаимных инвестиционных проектах между Азербайджаном и Украиной, как соглашение по 10-и самолетам, подписанное между заводом Антонов (Украина) и "Silk Way" (Азербайджан), установлении связей компании "Мтор Сич" с Азербайджаном, а также других, в сфере строительства и агропромышленного комплекса. Украинцы, проживающие за пределами страны, должны осуществлять аналогичную миссию".

Затем участники форума также отметили инвестиционный обмен между Азербайджаном и Украиной на примере диаспорской деятельности.