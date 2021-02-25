О нас
Report Georgia
Аудио новости

На центральном шоссе Миннесоты установлен билборд в память жертв Ходжалы

На центральном шоссе Миннесоты установлен билборд в память жертв Ходжалы Надеемся, американская общественность не останется равнодушной к самой кровавой трагедии ХХ века
Диаспора
25 февраля 2021 г. 11:40
На центральном шоссе Миннесоты установлен билборд в память жертв Ходжалы

В рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы" (Justice for Khojalу) на одной из центральных дорог американского штата Миннесота размещен цифровой билборд, отражающий Ходжалинские реалии.

Об этом американскому бюро Report сообщила глава Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Раллис.

По ее словам, проект был инициирован Ассоциацией Миннесота-Азербайджан и поддержан Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой.

Билборд установлен на обочине центрального шоссе.

"Мы выбрали этот район неслучайно. Дорога, у которой размещен билборд, ведет к Ridgedale Center - крупнейшему торговому центру штата. К тому же по этому шоссе можно добраться до Миннеаполиса. По официальным данным, ежегодно по этому шоссе проезжает миллион транспортных средств", - отметила Г.Раллис.

По словам Г. Раллис, билборд будет находиться у шоссе в течение двух недель:

"На цифровом билборде мы представили фотографии хроники Ходжалинского геноцида, сопроводив их информацией о совершенных армянами преступлениях. Надеемся, американская общественность не останется равнодушной к самой кровавой трагедии ХХ века".

Вусаля Аббасова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоMinnesota ştatında mərkəzi yolda Xocalı həqiqətlərini əks etdirən bilbord yerləşdirilib

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi