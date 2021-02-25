На центральном шоссе Миннесоты установлен билборд в память жертв Ходжалы

Надеемся, американская общественность не останется равнодушной к самой кровавой трагедии ХХ века

В рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы" (Justice for Khojalу) на одной из центральных дорог американского штата Миннесота размещен цифровой билборд, отражающий Ходжалинские реалии.

Об этом американскому бюро Report сообщила глава Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Раллис.

По ее словам, проект был инициирован Ассоциацией Миннесота-Азербайджан и поддержан Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой.

Билборд установлен на обочине центрального шоссе.

"Мы выбрали этот район неслучайно. Дорога, у которой размещен билборд, ведет к Ridgedale Center - крупнейшему торговому центру штата. К тому же по этому шоссе можно добраться до Миннеаполиса. По официальным данным, ежегодно по этому шоссе проезжает миллион транспортных средств", - отметила Г.Раллис.

По словам Г. Раллис, билборд будет находиться у шоссе в течение двух недель:

"На цифровом билборде мы представили фотографии хроники Ходжалинского геноцида, сопроводив их информацией о совершенных армянами преступлениях. Надеемся, американская общественность не останется равнодушной к самой кровавой трагедии ХХ века".

Вусаля Аббасова