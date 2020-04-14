Мэр города одного из штатов США наградила азербайджанцев

Мэр города Авентура штата Флорида Энид Вейсман (Enid Weisman) наградила почетными сертификатами организаторов международного музыкального конкурса Florida Keys, посвященного памяти видного азербайджанского композитора Джевдета Гаджиева.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, мэр города выразила особую признательность Парвин Мурадовой, Кей Лене, Вивиан Лие и Тохфе Эминовой за вклад, внесенный в деятельность Центра искусства и культуры Авентуры.

Отметим, что международный музыкальный конкурс Florida Keys проводится в Авентуре уже несколько лет подряд. В этом году удалось провести лишь отборочный тур конкурса. Из-за пандемии COVID-19 назначенные на 13 апреля Гала-концерт и торжественную церемонию награждения пришлось отменить.

Указанный проект осуществлялся при партнерстве и поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, а также при организационной поддержке дочери композитора, председателя Комитета по образованию и культуре при Ассоциации азербайджано-американской культуры во Флориде Парвин Мурадовой, президента данной Ассоциации Тохфы Эминовой и пр.

Цель конкурса заключается в выявлении во всем мире талантливых пианистов и привлечении внимания общественности к богатой музыкальной культуре Азербайджана.