Маиса Агамирзаева: Наша акция перед посольством Армении в Гааге направлена против минного террора

Сегодня наши соотечественники при организации Союза азербайджанских женщин Нидерландов "Ана Вэтэн" проведут акцию протеста перед посольством Армении в Гааге, с целью привлечь внимание к проблеме заложенных этой страной мин на освобожденных от оккупации те

Сегодня наши соотечественники при организации Союза азербайджанских женщин Нидерландов "Ана Вэтэн" проведут акцию протеста перед посольством Армении в Гааге.

Накануне, председатель Союза Маиса Агамирзаева рассказала Report о целях данной акции.

- Основная цель нашей акции протеста заключается в том, что до сих Армения не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей. Поэтому акция направлена против минного террора, от которого продолжают гибнут наши граждане.

- Какое послание вы надеетесь донести до армянского народа и международного сообщества посредством этой акции?

- Хотим мира и стараемся донести эти слова до международного сообщества и армянского населения. Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы готовы жить вместе с армянами в Карабахе. Но и они также в свою очередь должны будут следовать законам Азербайджана. Мы хотим мира, а не гибели людей. И это будет основным лозунгом нашей акции.

- Каковы ваши ожидания от результатов митинга перед посольством Армении?

- Ожидаем, что международная общественность и структуры услышат наш голос. Азербайджанцы всего мира очень активны в данном отношении. "Железный кулак" Верховного главнокомандующего показал свою силу всему миру. Азербайджанцев в Нидерландах проводят активную деятельность, и армянская диаспора прекрасно это знает. Мы активно проявили себя во время Отечественной войны. И эта акция протеста обязательно принесет пользу.

- Какую роль в будущем вы отводите для Союза азербайджанских женщин и диаспоры в Нидерландах в целом?

- Наше Объединение азербайджанских женщин Европы "Ана Вэтэн" функционирует с 2007 года, и мы осуществили много работ в этой организации. Правительство и парламент Нидерландов знают о нас, и очень позитивно и уважительно относятся к нашей деятельности. Также хочу отметить, что наши женщины очень хорошо интегрированы в общество этой страны. Многие получили здесь второе образование. Большинство из них занимают такие должности, как например, судьи, переводчицы, правоведы и т.д. У нас уже есть женщины, которые проявляют себя в политической сфере. Одна из наших женщин является членом муниципалитета. Так что роль азербайджанской женщины в нидерландской обществе значима. В нидерландской прессе неоднократно публиковались интервью азербайджанских женщин. У нас был заключен контракт с журналом, который выходил в Нидерландах на протяжении трех лет. В этом издании тиражом около 5 000 экземпляров, четыре раза в год публиковались интервью азербайджанок.

