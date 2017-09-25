Команда КВН АМОР получила специальный приз на Кубке Дружбы в Москве

Москва. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Москве прошел фестиваль КВН "Кубок дружбы", на котором выступили и азербайджанцы, сообщает российское бюро Report.

Фестиваль был организован Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В этом году организаторы ушли от привычного формата, когда выступали уже слаженные квновские команды, и предоставили сцену молодежному активу национальных общественных организаций. Среди других на сцену концертного зала Правительства Москвы вышла и команда Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

У команды была самая большая группа поддержки в зале, что и было отмечено специальным призом от жюри фестиваля.