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    Команда КВН АМОР получила специальный приз на Кубке Дружбы в Москве

    iyuВ Москве прошел фестиваль КВН Кубок дружбы, на котором выступили и команда Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР)

    Москва. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Москве прошел фестиваль КВН "Кубок дружбы", на котором выступили и азербайджанцы, сообщает российское бюро Report.

    Фестиваль был организован Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

    В этом году организаторы ушли от привычного формата, когда выступали уже слаженные квновские команды, и предоставили сцену молодежному активу национальных общественных организаций. Среди других на сцену концертного зала Правительства Москвы вышла и команда Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

    У команды была самая большая группа поддержки в зале, что и было отмечено специальным призом от жюри фестиваля.

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