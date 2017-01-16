Кандидат в депутаты парламента Швеции: Моя главная цель избраться и лоббировать интересы Азербайджана

Киев. 16 января. REPORT.AZ/ Председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев будет баллотироваться на парламентских выборах в Швеции 2018 года.

Об этом он заявил корреспонденту Report.

Его имя включено в пропорциональный избирательный список Партии демократов, который будет утвержден в декабре 2017 года.

"Моя главная цель – избраться и лоббировать интересы Азербайджана и азербайджанцев в Швеции. Ранее, в 2014 году, на выборах я был в резерве как кандидат", - рассказал Мирзоев Report.

Эмиль Мирзоев живет в Швеции с 2004 года, а гражданство принял в 2007 году. С 2010 года является председателем Конгресса азербайджанцев Швеции.