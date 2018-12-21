Известная федерация Украины начала сотрудничать с азербайджанской диаспорой

Киев. 21 декабря. REPORT.AZ/ Федерация кикбоксинга Украины и Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили киевскому бюро Report в пресс-службе ОДАУ, меморандум был подписан руководителем федерации Ольгой Павленко и председателем ОДАУ Хикметом Джавадовым. Вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Айдын Ахмедов принял участие в церемонии подписания меморандума.

В ОДАУ сообщили, что по неофициальным данным, сейчас в Украине проживет около 500 тыс. этнических азербайджанцев, среди которых много известных спортсменов. Например, кикбоксеры Орхан Сананзаде и Габиб Самедов неоднократно побеждали в различных международных соревнованиях, чемпионатах и кубках мира под флагом Украины.

В федерации отметили, что подписание такого меморандума о сотрудничестве между федерацией и ОДАУ расценивается как шаг в развитии связей в сфере кикбоксинга между большой диаспорской организацией Азербайджана и Украиной.

Отметим, что на место недавно отправленного в отставку армянского вице-президента Федерации избран зампредседателя ОДАУ Эльшад Ибрагимов.