Из Беларуси в Азербайджан эвакуированы 120 азербайджанцев

Собравшиеся в столице Беларуси Минске азербайджанцы, проживающие, работающие в различных странах и не сумевшие вернуться на родину из-за пандемии, были доставлены в Азербайджан чартерным рейсом.

Об этом Report сообщил один из вернувшихся в страну соотечественников Назим Мамедов.

По его словам, из Минска в Азербайджан смогли вернуться примерно 120 человек. "Это преимущественно граждане Азербайджана, работающие, проживающие в Норвегии, Швеции, Японии, Украине и Беларуси. Я сам приехал в Минск из Украины. Из этой страны в Беларусь приехало примерно 10 человек, чтобы вернуться в Азербайджан".

Н.Мамедов сказал, что из Минска в Баку был организован специальный чартерный рейс для эвакуации граждан Азербайджана: "Мы обратились с письмом к президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, руководству Госкомитета по работе с диаспорой для оказания помощи в возвращении в страну собравшихся в Беларуси азербайджанцев. На наше письмо ответили положительно, и был организован чартерный рейс для нашего приезда в Азербайджан. Мы выражаем признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказание поддержки в возвращении на родину".

По его словам, в Беларуси не внедрен жесткий карантинный режим, местная диаспорская организация предоставила им все условия.

"Госкомитет по работе с диаспорой обеспечил нас всеми условиями, были уточнены все наши нужды. Каждый из нас оставался в отдельной комнате, 3 раза в день нас кормили. Сейчас мы в Азербайджане. В Баку мы находимся на карантине в Олимпийской деревне", - подчеркнул Н.Мамедов.