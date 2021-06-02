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Губернатор Полтавской области: Мы будем рады совместной деятельности с азербайджанской молодежью

Губернатор Полтавской области: Мы будем рады совместной деятельности с азербайджанской молодежью Губернатор Полтавской области Олег Синегубов встретился с представителем активной азербайджанской молодежи, чемпионом области по бодибилдингу Акбером Гусейнзаде.
Диаспора
2 июня 2021 г. 16:09
Губернатор Полтавской области: Мы будем рады совместной деятельности с азербайджанской молодежью

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов встретился с представителем активной азербайджанской молодежи, чемпионом области по бодибилдингу Акбером Гусейнзаде.

По данным восточноевропейского бюро Report, в ходе встречи А.Гусейнзаде рассказал о совместной деятельности азербайджанской и местной украинской молодежи, о планируемых проектах и о совместном азербайджано-украинском молодежном движении, которое получит новый размах.

Отметив, что они имеют достаточную социальную базу в области, А.Гусейнзаде сказал, что их целью является внести вклад в отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Олег Синегубов на встрече заявил, что в Украине, являющейся многонациональной страной, государство поощряет совместную деятельность наций:

“Мы должны уважать все народы, живущие здесь, и поддерживать совместную деятельность. Я был в Азербайджане и восхищаюсь гостеприимством, глубоким культурным наследием азербайджанского народа. Считаю, что и здесь, в Украине, азербайджанцы, особенно молодежь, могут показать хороший пример с таким потенциалом. Мы поддерживаем деятельность и других азербайджанских молодых людей и будем рады совместной деятельности в Полтаве”.

Затем губернатор обсудил вопросы, связанные с деятельностью азербайджанской молодежи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət rəhbəri: “Poltavada azərbaycanlı gənclərlə birgə fəaliyyətdən məmnun olarıq”

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