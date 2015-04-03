Проживающий в Йемене гражданин Азербайджана: Перестрелки происходят, в основном, ночью

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время мы находимся дома и ждем эвакуации из Йемена". Об этом Report сказал обучающийся в Университете Саба в столице Йемена Сане студент из Азербайджана Адиль Имангулиев 1992 года рождения.

По его словам, в настоящий момент эвакуации помимо него ожидает еще одна азербайджанская семья из шести человек: "Завтра нас должен забрать российский самолет. Ждем сообщения из посольства".

А.Имангулиев также отметил, что посольство Азербайджана в Саудовской Аравии и по совместительству в Йемене постоянно контактирует с гражданами Азербайджана, интересуется их состоянием.

Азербайджанский студент сообщил, что в настоящее время ситуация в городе относительно стабильная: "Днем перестрелок не бывает, в основном, они происходят в ночное время. Ситуация обострилась, когда войска Саудовской Аравии начали операцию в Йемене".

По его словам, в Сане в настоящее время не наблюдается перебоев с водоснабжением, электричеством и продуктами питания.

Азербайджанский студент заявил, что намерен вернуться в Йемен для продолжения учебы после того, как ситуация улучшится.