Граждане Азербайджана смогут вернуться из России воздушным или сухопутным путем

На портал "Еду домой" ("Evə gedirəm") смогут обращаться желающие вернуться в страну из России.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Х.Гаджиев отметил, что способ возвращения - воздушным или сухопутным путем - будут выбирать сами граждане: "Поскольку это онлайн-система, прозрачность будет обеспечена на высоком уровне. Через 5 дней после начала деятельности портала мы начнем обрабатывать заявки".