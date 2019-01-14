Граждане Азербайджана депортированы из Украины

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Желавшим посетить Украину гражданам Азербайджана не разрешили въезд в страну по причине того, что при них было менее 400 долларов. Позже их депортировали, запретив въезжать на территорию страны в течение трех лет.

Как сообщил Report один из них - Мамедов Эльчин Алескер оглу 1986 г.р., 8 января 2019 года его и приехавшего с ним в качестве туриcта гражданина Азербайджана Гулиева Керема Ильхам оглу 1992 г.р. задержали в киевском аэропорту "Жуляны".

"Сначала поинтересовались суммой, имеющейся при нас. Мы заявили, что у нас не более 100 долларов наличными и есть средства на наших банковских картах. Мы сказали, что в Киеве нас встретит друг, у которого мы будет гостить, на что нам ответили, что въезд в страну для нас запрещен. Они объяснили свои действия тем, что имеющихся при нас наличных менее 400 долларов. Рядом с нами был еще один являющийся гражданином России азербайджанец, попавший в аналогичную ситуацию. Подошедший к нам сотрудник аэропорта предложил решить вопрос другим способом. Наш соотечественник с российским гражданством сам говорил с ними, так как хорошо владел русским языком. Они предложили нам дать взятку сотрудникам погранслужбы и тем самым решить вопрос. Хотя вначале мы медлили с ответом, позже решили согласиться из-за страха, что наши билеты на самолет пропадут. Однако, внезапно подошли полицейские и задержали этого азербайджанца за то, что он предложил взятку. Что касается нас, в наши паспорта поставили печати и депортировали из Украины до 2022 года", - сказал гражданин Азербайджана.

В ответ на запрос Report в посольстве Украины в Азербайджане заявили, что в решении Кабмина страны №884 от 4 декабря 2013 года отмечается, что при въезде на территорию Украины иностранцы и лица без гражданства несут ответственность за утверждение достаточных финансовых гарантий в период пребывания на территории страны или использования ее территории.

В посольстве также сказали, что расследуют данный случай и все уточнят.