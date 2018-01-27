Готовится план деятельности азербайджанцев по Турции и странам Юго-Восточной Европы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле проведено собрание Конгресса азербайджанцев Европы.

Как сообщили Report в структуре, собрание прошло в Кружке солидарности и культуры Азербайджана в Стамбуле.

На собрании обсудили новые планы в связи с деятельностью азербайджанцев в Юго-Восточной Европе, включая Турцию.

Президент КАЕ Сахиль Гасымов и руководитель İSTAD Сафар Гаракоюнлу обсудили подготовку к внеочередному съезду КАЕ, который состоится в феврале. Турецкие активисты диаспоры, в том числе Сафар Гаракоюнлу привели в пример серьезную активность КЕА в последний год, старт крупных проектов, сообщив, что это станет серьезным стимулом для реализации совместных планов. Сахиль Гасымов отметил, что внимательно следит за деятельностью диаспоры в Турции, приветствует деятельность İSTAD. После широкого обсуждения деятельности азербайджанцев по Турции и странам Юго-Восточной Европы, приняли решения по совместному плану в связи с новыми проектами. Также было решено о проведении в ближайшие месяцы стамбульского форума КАЕ, которое организует İSTAD.

В завершении от имени İSTAD Сахилю Гасымову вручили почетный значок от имени турецкой диаспоры.

Отметим, что İSTAD был учрежден в 2010 году азербайджанцами-гражданами Турции. Организация имеет сотни членов по всей стране. Активна в пропаганде азербайджанской правды в регионе. В 10% охватываемой организацией территории в Турции проживают армяне.