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Госкомитет распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова

Госкомитет распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова Государственный комитет по работе с диаспорой распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова, проживающего в Израиле.
Диаспора
9 января 2024 г. 20:45
Госкомитет распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова

Государственный комитет по работе с диаспорой распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова, проживающего в Израиле.

Как передает Report, в некрологе говорится:

"Выдающийся азербайджанский писатель, один из видных представителей азербайджанской диаспоры Чингиз Гусейнов скончался на 94-м году жизни.

Чингиз Гусейнов родился 20 апреля 1929 года в Баку. Выдающийся писатель, прозаик, критик, литературовед и переводчик окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Член Союза писателей Азербайджана с 1959 года, доктор филологических наук (1979), профессор (1980), заслуженный деятель искусств Чингиз Гусейнов писал свои произведения на двух языках - азербайджанском и русском.

Следует отметить, что один из ведущих деятелей азербайджанской художественной мысли ХХ века Чингиз Гусейнов долгие годы проживал в Израиле.

Госкомитет по работе с диаспорой выражает глубокие соболезнования членам семьи умершего и читателям".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi yazıçı Çingiz Hüseynovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

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