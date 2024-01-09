Госкомитет распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова

Государственный комитет по работе с диаспорой распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова, проживающего в Израиле.

Государственный комитет по работе с диаспорой распространил некролог в связи со смертью писателя Чингиза Гусейнова, проживающего в Израиле.

Как передает Report, в некрологе говорится:

"Выдающийся азербайджанский писатель, один из видных представителей азербайджанской диаспоры Чингиз Гусейнов скончался на 94-м году жизни.

Чингиз Гусейнов родился 20 апреля 1929 года в Баку. Выдающийся писатель, прозаик, критик, литературовед и переводчик окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Член Союза писателей Азербайджана с 1959 года, доктор филологических наук (1979), профессор (1980), заслуженный деятель искусств Чингиз Гусейнов писал свои произведения на двух языках - азербайджанском и русском.

Следует отметить, что один из ведущих деятелей азербайджанской художественной мысли ХХ века Чингиз Гусейнов долгие годы проживал в Израиле.

Госкомитет по работе с диаспорой выражает глубокие соболезнования членам семьи умершего и читателям".