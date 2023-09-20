Госкомитет по работе с диаспорой призвал соотечественников за рубежом не поддаваться на провокации и проявлять осторожность

Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанской диаспоре.

Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанской диаспоре.

Как сообщает Report, в госкомитете напомнили, что в 2020 году победоносная азербайджанская армия во главе с президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым освободила свои земли, находившиеся под оккупацией на протяжении 30 лет.

В комитете подчеркнули, что когда армия водрузила трехцветный флаг Азербайджана на этих землях, чувство гордости переполнило каждого азербайджанца, вне зависимости от страны проживания.

"В тот период каждый соотечественник, от мала до велика, поддержал на различных платформах правую борьбу Азербайджана за восстановление территориальной целостности", - говорится в обращении.

В госкомитете напомнили, что Армения не смогла смириться с горьким поражением после войны, и для достижения своих коварных целей продолжала различные провокации в регионе, в том числе закладывала мины на азербайджанских территориях с целью навредить гражданскому населению.

"19 сентября Азербайджан приступил к проведению локальных антитеррористических мероприятий в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских лиц, задействованных в строительно-восстановительных работах, и военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", - напомнили в госкомитете.

В комитете не исключили, что антитеррористические мероприятия приведут к тому, что правительство Армении и финансируемый им сепаратистский режим будут осуществлять новые провокации, в том числе теракты, против наших соотечественников на территории Азербайджана, а армянская диаспора - в зарубежных странах.

"Например, террористическая организация АСАЛА, которая на протяжении многих лет совершает кровавые теракты в разных точках мира, по указке врага в любое время и в любом месте может устроить провокации. Учитывая, что в последние дни армянская диаспора стала вести себя еще более агрессивно, призываем наших соотечественников за рубежом не поддаваться на провокации и проявлять осторожность", - говорится в обращении.

В госкомитете также призвали при необходимости обращаться в правоохранительные органы страны проживания и представительства комитета за рубежом.