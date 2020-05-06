Госкомитет оказал помощь азербайджанским семьям в Стамбуле

Государственный комитет по работе с диаспорой оказал помощь проживающим в Стамбуле малоимущим азербайджанским семьям.

Как сообщает Report, действующий в Стамбуле азербайджанский кружок образования, культуры и социальной солидарности обратился по этому поводу в Госкомитет.

Согласно обращению, семьям 80-ти учеников действующей при кружке средней школы имени Гусейна Джавида была оказана продовольственная помощь.

Отметим, что большая часть получивших помощь - это приехавшие в Стамбул в 1990-х годах и незаконно поселившиеся здесь семьи.

Как и во всем мире, временная приостановка деятельности предприятий и учреждений в связи с пандемией COVID-19 негативно сказалась на их повседневной жизни. Государственный комитет по работе с диаспорой оказывает им необходимую помощь.

Напомним, что согласно поручению президента Ильхама Алиева по поводу изучения и решения проблем наших незаконно проживающих в Турции соотечественников, Рабочая группа, в которой также представлены сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, приняла ряд мер. Как результат этого, 18 человек получили временные удостоверения личности Турецкой Республики. Продолжается работа по подготовке документов и других лиц.