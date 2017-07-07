Главный консультант Отдела законодательства парламента Казахстана: "В детстве родители часто рассказывали нам про Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ За пределами Азербайджана много наших соотечественников, которые занимают высокие должностные посты как в государственных структурах, так и в частном секторе. “Report” приступает к публикациям интервью с азербайджанцами, добившимися успеха, занимающими ключевые позиции в тех или иных структурах за рубежом.

Наша соотечественница Инара Раxимзаде является главным консультантом Отдела законодательства Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Она любезно согласилась ответить на вопросы корреспондента Report:

- В первую очередь расскажите о себе. Чем вы занимались до сих пор и в настоящее время, какие позиции занимали? Когда ваша семья поселилась в Казахстане? И вообще, чем занимается ваша семья в этой стране?

- Мои родители из Азербайджана, а мы с братом родились уже в Казахстане в Семипалатинском регионе, где окончили обычную советскую школу. В детстве нам родители часто рассказывали про историческую родину, мы ездили в Азербайджан в гости к родственникам, и, как каждый обычный ребенок сравнивали наш быт, обычаи, традиции, находили различия, хотя они во многом схожи. У обоих народов своя история, древняя и разнообразная культура. Знание разных культур и ценностей и уважение к ним обогащает человека и расширяет его кругозор.

Еще в школе, изучая творчество поэтов, я поняла, что взгляды по духовному и нравственному воспитанию человека одинаковы во многих традициях и культурах. Как например, между казахстанским поэтом Абаем Кунанбаевым и азербайджанским поэтом Низами Гянджеви. Их мировоззрение соприкасается в вопросах назидания молодому поколению жизнеутверждающих ценностей, хотя они жили в разное время.

Каждый из них оставил после себя наследие, которым мы гордимся, и оно в наши дни не теряет своей ценности, учит мечтать, призывает к братству, свободе, доброте, любви и так далее.

В выборе профессии меня подталкивала моя любознательность и чувство высокой справедливости, желание мирным и добрым путем разрешать спорные вопросы. Хотелось стать хорошим юристом в глубоком понимании этого слова.

Сегодня высшее юридическое образование – это стартовая площадка для того, чтобы реализовать себя во многих сферах жизни. Огромное количество правоведов находят свое призвание в научной, преподавательской деятельности, государственной службе, бизнесе, политике и т.д.

Брата интересовала земля и ее недра, что и привело его к геологии. Успешно окончил Казахский национальный университет. Долгое время специализировался по урану и золоту. Сегодня он сотрудник Национальной компании «Казгеология», где также успешно реализует свой многолетний опыт и знания.

Чтобы не выбрал человек, он постоянно в поисках. Поэтому первоначально нужно иметь теоретические знания, и я получила диплом с отличием. Трудовую деятельность начинала в судебной системе, перешла в местный исполнительный орган – акимат. Оба этих направления непосредственно связаны с работой с людьми.

Одновременно я успешно сдала квалификационный экзамен на должность судьи, получила лицензии на адвокатскую и нотариальную деятельности.

Инара Раxимзаде

Основополагающим фактором моего развития, как специалиста явилась встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2006 году. Его отношение к молодежи, его напутствия не могли пройти незаметно. Психологически я приняла решение, что после работы в регионе я полноценно могу применить и реализовать свои знания непосредственно для решения вопросов населения с точки зрения практической целесообразности.

Вследствие чего я продолжила трудовую деятельность в министерстве юстиции Республики Казахстан, где за проработанный период меня удостоили ведомственной наградой «Отличник органов юстиции». В настоящее время работаю в Отделе законодательства Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Другими словами прошла все этапы государственной службы и на практике знаю как работают законы, принимала участие на стадии их разработки, а сегодня принимаю участие в их принятии. Скажу, что работа интересная, живая, где по- настоящему требуются не только опыт и навыки, но и теоретические знания. Ведь не каждый знает, какие дебаты проходят в рабочих группах по рассмотрению законопроектов. Законы принимают, конечно, депутаты, но Аппарат имеет право совещательного голоса, и в этой связи нам часто приходится работать с депутатским корпусом по правовым вопросам.

При этом важно отметить, что за все время жизнедеятельности я чувствовала себя полноценным гражданином Казахстана, используя все свои права и свободы, что является немаловажным фактором в развитии личности и его интересов.

Есть такое выражение «все познается в сравнении». Так, вот в 2014 году, будучи участником делегации от Республики Казахстан по представлению и защите шестого и седьмого периодических докладов государства-участника на 77 сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации Организации Объединенных Наций (Женева, Швейцария) я наблюдала за защитой аналогичных докладов других стран – участников. Каково же было мое удивление, когда я на практике убедилась, что межэтнические взаимоотношения являются серьезной проблемой не одного государства. Именно «проблемой», а не «вопросом».

Безусловно от этого зависит политическая и экономическая стабильность государства. Огромная благодарность в стабильности и развитии Казахстана президенту Назарбаеву, его мудрой политике и стратегии государства.

Являясь членом партии «Нұр Отан», которую возглавляет Глава государства я активно принимаю участие во многих ее мероприятиях, чтобы быть сопричастной к проводимой политике.

- Какое участие принимают азербайджанцы в общественно-политической, административной сферах Казахстана? С точки зрения количества и занимаемых сфер деятельности?

- Азербайджанцы являются 10-м по численности народом Казахстана и имеют позитивную динамику прироста, сложившуюся в основном благодаря сохранению традиций многодетности среди селян. К настоящему времени численность диаспоры вплотную приблизилась к отметке 200 тыс. человек. На территории республики действует Конгресс азербайджанцев Казахстана «Туран», Азербайджанское молодёжное объединение «Гейдар». Более того, азербайджанские объединения и ассоциации ныне созданы во всех областях и крупных городах страны: в Алматинской области — «Гобустан», Жамбылской — «Азери», Павлодарской — «Ватан», Мангыстауской — «Достлук». Азербайджанский язык преподаётся в воскресных школах.

В целом представители азербайджанского этноса в Республике Казахстан - это граждане Казахстана, которые всецело поддерживают и способствуют укреплению идеи мира и согласия в Казахстане.

Среди представителей азербайджанской диаспоры встречаются предприниматели, инженеры, политические деятели, деятели науки, образования, культуры и спорта, которые вносят свой посильный вклад в экономическое, культурное и политическое развитие нашей страны.

Ярким примером участия в общественно-политической жизни Казахстана является Асылы Османова – азербайджанка по национальности, член Ассамблеи народа Казахстана, Заслуженный деятель Республики Казахстан, доктор филологических наук. За особые заслуги перед отечеством награждена орденами «Достык» и «Парасат». Ее гражданская позиция и казахстанский патриотизм служат примером для молодого поколения казахстанцев.

- Как по-вашему, что является причиной того, что депутатов– азербайджанцев в парламенте Казахстана мало по численности? Насколько нам известно, на данный момент в парламенте один азербайджанец...

- Национальный состав шестого созыва Мажилиса представлен казахами, русскими, украинцами, а также представителями азербайджанского, армянского, дунганского корейского, узбекского, уйгурского, чеченского и других этносов.

Необходимо отметить, что ранее не было ни одного азербайджанца в депутатском составе. Поэтому мы считаем, что это хорошее начало, когда интересы этнической группы обеспечиваются через парламентское гарантированное представительство Ассамблеи.

Более того, на этот вопрос, полагаю необходимо смотреть намного шире. Политика государства позволяет представителю каждой народности быть депутатом и безусловно необходимо соблюдать равновесие, чтобы дать возможность каждому.

Время не стоит на месте и возможно назреет необходимость увеличения количества депутатов от АНК, чему мы будем только рады.

- В целом, большинство представителей каких из этнических народностей страны занимают административные, выборные позиции (чиновники, депутаты)? Помимо этого, бывают ли со стороны армян в отношении вас какие либо препятствия, инциденты? Что вы думаете о пропаганде в Казахстане реалий Азербайджана, донесении правды об оккупированных Арменией территорий Азербайджана?

- В Республике Казахстан функционирует деятельность Ассамблеи народа Казахстана, которая способствует росту международного авторитета Республики Казахстан как страны, эффективно решающей вопросы межэтнических отношений. Нормы создания и регулирования АНК закреплены в Конституции, а также в отдельном Законе «Об Ассамблее народа Казахстана».

Так, в республике созданы все необходимые условия для развития культуры, языка, традиций всех этносов Казахстана. В стране действует 214 школ с национальными языками обучения. Работают национальные театры: 14 русских, уйгурский, корейский и немецкий (единственные в СНГ), узбекский. Создано 37 этнических СМИ.

Относительно количества представителей этнических групп в выборных должностях мы уже говорили выше. А в остальных административных должностях все равны перед законом, где для занятия вакантных должностей необходимо соответствовать требованиям и нормам законодательства.

Таким образом, сегодня в Казахстане благодаря политике Нурсултана Назарбаева под одним великим казахским шаныраком живут мирно более 130 национальностей и около 18 конфессий.

СМИ всегда правдиво и реально отражают картину дружественных отношений Казахстана и Азербайджана.

Мы живем в интернациональной стране, ради уважения к братскому казахскому народу всегда стараемся обходить межнациональные проблемы. И это стратегия государства, его процветания и развития! Конечно, у каждого азербайджанца в сердце есть мечта, чтобы нагорно-карабахский конфликт решился мирным путем, мы на это очень сильно надеемся.

- В Казахстане довольно активная дипломатическая миссия, посольство Азербайджана. Как Вы поддерживаете отношения? Какова деятельность азербайджанской диаспоры в Казахстане? Какова совместная деятельность?

-Нам очень приятно, что между нашими странами очень хорошие отношения, посольство Азербайджана активно представляет нашу историческую родину, это можно заметить в СМИ также в социальных сетях и в различных сайтах, неоднократно мы участвовали на мероприятиях посольства Азербайджана, все проходило на высшем уровне.

Уважаемый посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамадов активно участвует во многих мероприятиях Казахстана, под его руководством инициируется ряд совместных мероприятий с участием представителей других народностей, что проявляет его как мудрого и далеко идущего дипломата.

Большое количество мероприятий проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, где среди всех народностей Казахстана есть и азербайджанцы. Особенно своей активностью отличается от всех наших этнокультурных центров Азербайджанское молодёжное объединение «Гейдар». При этом, важно отметить, что состав объединения является интернациональным. Хочется отметить, что большая заслуга в эффективном функционировании данного объединения принадлежит руководителю Бехрузу Ахундову, идейному вдохновителю не одного масштабного мероприятия, который за короткий промежуток времени сумел объединить под своим шаныраком молодежь нескольких национальностей.

Сегодня Казахстан и Азербайджан демонстрируют общность взглядов и схожесть позиций. Это касается важнейших проблем как глобального, так и регионального характера. Широкий спектр двусторонних вопросов решается благодаря действующей Межправительственной комиссии, регулярно проводятся межмидовские консультации, активную работу ведут межпарламентская группа дружбы и различные межведомственные комиссии.