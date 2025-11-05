Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмами

    Диаспора
    • 05 ноября, 2025
    • 02:53
    Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмами

    Продвижение азербайджанской культуры за рубежом должно проводиться на основе точных, продуманных PR-механизмов с учетом специфических особенностей каждой страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, выступая на панели "Продвижение Азербайджана в мире: вклад диаспоры в культурную дипломатию" в рамках I Форума послов культуры Азербайджана, организованного Минкультом и Госкомитетом турецкой Анталье.

    Он рассказал о вкладе диаспоры в культурную дипломатию и планах возглавляемого им ведомства. На панели также выступил министр культуры Адиль Керимли.

    Отметим, что в рамках форума также была организована панель на тему "Привлечение в Азербайджан международного опыта в сфере культуры: возможности сотрудничества и перспективы", где обсуждались роль азербайджанской диаспоры в формировании международного имиджа страны и продвижении в мире азербайджанской культуры.

    Госкомитет диаспора
    Komitə sədri: Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması dəqiq piar mexanizmləri ilə aparılmalıdır

    Последние новости

    03:39

    В ООН рассказали о борьбе Азербайджана со всеми формами дискриминации

    Внешняя политика
    03:21

    Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

    Другие страны
    03:14
    Фото
    Видео

    В США потерпел крушение грузовой самолет

    Другие страны
    02:53

    Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмами

    Диаспора
    02:18

    СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов

    Другие страны
    02:02

    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

    Футбол
    01:33

    США проведут плановое испытание МБР "Минитмен-3"

    Другие страны
    01:09
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Алжира глобальную повестку

    Внешняя политика
    00:46

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    Лента новостей