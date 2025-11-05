Глава Госкомитета: Продвигать азербайджанскую культуру следует четкими PR-механизмами

Продвижение азербайджанской культуры за рубежом должно проводиться на основе точных, продуманных PR-механизмов с учетом специфических особенностей каждой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, выступая на панели "Продвижение Азербайджана в мире: вклад диаспоры в культурную дипломатию" в рамках I Форума послов культуры Азербайджана, организованного Минкультом и Госкомитетом турецкой Анталье.

Он рассказал о вкладе диаспоры в культурную дипломатию и планах возглавляемого им ведомства. На панели также выступил министр культуры Адиль Керимли.

Отметим, что в рамках форума также была организована панель на тему "Привлечение в Азербайджан международного опыта в сфере культуры: возможности сотрудничества и перспективы", где обсуждались роль азербайджанской диаспоры в формировании международного имиджа страны и продвижении в мире азербайджанской культуры.