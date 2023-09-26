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Глава Госкомитета: Для противодействия гибридной войне против Азербайджана важно единство тюркского мира

Глава Госкомитета: Для противодействия гибридной войне против Азербайджана важно единство тюркского мира "Различные государства и проживающие за рубежом отдельные лица развязали против Азербайджана гибридную войну".
Диаспора
26 сентября 2023 г. 13:09
Глава Госкомитета: Для противодействия гибридной войне против Азербайджана важно единство тюркского мира

"Различные государства и проживающие за рубежом отдельные лица развязали против Азербайджана гибридную войну".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на I молодежном форуме диаспорских организаций тюркских стран, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

Ф.Мурадов отметил, что для противодействия подобным провокациям важно единство тюркского мира.

"Азербайджан всегда должным образом давал отпор этим силам. Однако в этой борьбе важно и единство тюркского мира. Исходя из этого, за последние 4 года мы провели совместные мероприятия с некоторыми тюркскими странами, в частности с Турцией и Казахстаном, с целью развития тюркской диаспоры", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycana qarşı hibrid müharibədə türk dünyasının birliyi vacibdir"

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