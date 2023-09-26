Глава Госкомитета: Для противодействия гибридной войне против Азербайджана важно единство тюркского мира

"Различные государства и проживающие за рубежом отдельные лица развязали против Азербайджана гибридную войну".

"Различные государства и проживающие за рубежом отдельные лица развязали против Азербайджана гибридную войну".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на I молодежном форуме диаспорских организаций тюркских стран, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

Ф.Мурадов отметил, что для противодействия подобным провокациям важно единство тюркского мира.

"Азербайджан всегда должным образом давал отпор этим силам. Однако в этой борьбе важно и единство тюркского мира. Исходя из этого, за последние 4 года мы провели совместные мероприятия с некоторыми тюркскими странами, в частности с Турцией и Казахстаном, с целью развития тюркской диаспоры", - сказал он.