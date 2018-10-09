Глава диаспоры: Создание в Европе новых координационных советов сильно сплотит азербайджанцев

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Создание координационных советов азербайджанцев в Европе, консолидация в новом центре станет началом нового, большого движения".

Об этом Report заявил председатель общества "Азербайджанская культура" в Германии и президент Всемирного комитета бокса им. Гейдара Алиева (World Boxing Committee Haydar Aliyev - WBCA) Яшар Нифталиев.

Поведав о мероприятиях и собраниях председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с делегациями в преддверии визитов в Германию, Францию и Швейцарию, Я.Нифталиев отметил, что все это укрепило дух единства среди азербайджанцев Европы: "Консолидация азербайджанцев в координационных советах, создание в рамках этого языковых курсов и азербайджанских школ стали переломными в диаспоральном движении.

Отныне мы будем действовать не разрозненно, а сплоченно – Координационным Советом, что позволит азербайджанцам выступить мощной силой в любых европейских процессах. Исключительно важные шаги, предпринятые Госкомитетом в диаспоральной сфере в Европе за истекшие три-четыре месяца, подстегнут проживающих здесь азербайджанцев задуматься о новых идеях. Правильное пользование конкретными методами, важность, придаваемая молодежному движению, новые шаги, связанные с лобистской деятельностью, и прочее предвосхищают серьезные победы азербайджанской диаспоры. Сплочение азербайджанцев в кратчайший период вокруг важнейших вопросов, решительность нового руководства Госкомитета по работе с диаспорой создает для нас серьезные надежды и в других вопросах".

Отметим, что за последние месяцы председатель Госкомитета Фуад Мурадов посетил ряд стран. Эти визиты придали импульс сплочению азербайджанцев. На прошлой неделе в Германии, Швейцарии и Франции были созданы Координационные Советы, составлены планы деятельности.

Мубариз Асланов