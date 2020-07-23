Шамиль Тагиев провел встречу с руководителем Департамента национальной политики Москвы

Председатель азербайджанской общины Москвы обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с руководителем Департамента национальной политики Москвы

23 июля состоялась встреча руководителя Департамента национальной политики и межрелигиозных связей города Москвы Виталия Суркова с председателем азербайджанской общины Москвы Шамилем Тагиевым. Об этом российскому бюро Report сообщил Шамиль Тагиев.

На встрече была обсуждена текущая ситуация на границе Азербайджана и Армении.

"У нас с Виталием Ивановичем состоялась очень продуктивная встреча, она была первой на уровне руководства Департамента. Мы обсудили вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе, которые начала армянская сторона 12 июля. Во многих странах Европы, в Америке прошли мирные митинги азербайджанцев с требованиями к мировому сообществу прекратить армянскую агрессию и оккупацию", - сказал Тагиев.

На вопрос корреспондента Report планирует ли азербайджанская община провести мирную санкционированную акцию в Москве, Шамиль Тагиев ответил, что, по словам Департамента, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, ни одна акция не будет разрешена:

"Мы хотели обратиться с просьбой провести мирную акцию протеста в Москве, однако из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса массовые мероприятия на улицах запрещены и разрешение на проведение подобного митинга нам не дадут. Также, насколько я знаю, армянская сторона об этом также была предупреждена. Тем не менее, хочу напомнить, что в первые дни вооруженных столкновений на границе Азербайджана и Армении, проживающие в Москве азербайджанцы вышли к посольству Азербайджана в РФ, состоялась встреча с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы", - сообщил Ш. Тагиев.

"Помимо этого мы обсудили приближающийся мусульманский праздник Гурбан-байрам. Нас попросили проинформировать общину о необходимости соблюдать условия, установленные Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса. Запрещается скопление большого количества человек в мечетях. Праздник пройдет в онлайн-режиме", - сказал он, отметив, что совершение молитвы на улице тоже будет под запретом.

"В целом, как я уже сказал, встреча была очень плодотворной. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Департаментом национальной политики и межрелигиозных связей», - заключил Ш. Тагиев.