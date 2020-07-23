О нас
Report Georgia

Шамиль Тагиев провел встречу с руководителем Департамента национальной политики Москвы

Шамиль Тагиев провел встречу с руководителем Департамента национальной политики Москвы Председатель азербайджанской общины Москвы обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с руководителем Департамента национальной политики Москвы
Диаспора
186
23 июля 2020 г. 17:52
Шамиль Тагиев провел встречу с руководителем Департамента национальной политики Москвы

23 июля состоялась встреча руководителя Департамента национальной политики и межрелигиозных связей города Москвы Виталия Суркова с председателем азербайджанской общины Москвы Шамилем Тагиевым. Об этом российскому бюро Report сообщил Шамиль Тагиев

На встрече была обсуждена текущая ситуация на границе Азербайджана и Армении.

"У нас с Виталием Ивановичем состоялась очень продуктивная встреча, она была первой на уровне руководства Департамента. Мы обсудили вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе, которые начала армянская сторона 12 июля. Во многих странах Европы, в Америке прошли мирные митинги азербайджанцев с требованиями к мировому сообществу прекратить армянскую агрессию и оккупацию", - сказал Тагиев.

На вопрос корреспондента Report планирует ли азербайджанская община провести мирную санкционированную акцию в Москве, Шамиль Тагиев ответил, что, по словам Департамента, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, ни одна акция не будет разрешена:

"Мы хотели обратиться с просьбой провести мирную акцию протеста в Москве, однако из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса массовые мероприятия на улицах запрещены и разрешение на проведение подобного митинга нам не дадут. Также, насколько я знаю, армянская сторона об этом также была предупреждена. Тем не менее, хочу напомнить, что в первые дни вооруженных столкновений на границе Азербайджана и Армении, проживающие в Москве азербайджанцы вышли к посольству Азербайджана в РФ, состоялась встреча с послом Азербайджана  Поладом Бюльбюль оглы", - сообщил Ш. Тагиев.

"Помимо этого мы обсудили приближающийся мусульманский праздник Гурбан-байрам. Нас попросили проинформировать общину о необходимости соблюдать условия, установленные Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса. Запрещается скопление большого количества человек в мечетях. Праздник пройдет в онлайн-режиме", - сказал он, отметив, что совершение молитвы на улице тоже будет под запретом. 

"В целом, как я уже сказал, встреча была очень плодотворной. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Департаментом национальной политики и межрелигиозных связей», - заключил Ш. Тагиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanla sərhəddəki vəziyyət Moskvada müzakirə olundu
823x150

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
11 июля 2020 г. 13:20
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
11 июля 2020 г. 12:07
396x350

Последние новости

00:28
Вейсова: Количество обращений в связи с COVID-19 снизилось на 25% Здравоохранение
23:59
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур Инфраструктура
23:44
Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе Инфраструктура
23:25
При Президенте состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
23:18
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса Другие страны
22:56
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом Здравоохранение
22:38
В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь Другие страны
22:14
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена Наука и образование
22:03
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе В регионе
21:38
Обнародованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
21:29
В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч В регионе
21:22
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе Другие страны
21:00
Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в Россииазербайджанармениянагорнокарабахскийконфликт Внешняя политика
20:55
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи Наука и образование
20:25
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру Это интересно
Вся новостная лента