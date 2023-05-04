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Генсек ООН проинформирован о том, что Армения держит азербайджанских солдат в плену

Генсек ООН проинформирован о том, что Армения держит азербайджанских солдат в плену Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проинформирован о том, что Армения, вопреки международному законодательству, держит в плену солдат азербайджанской армии Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.
Диаспора
4 мая 2023 г. 10:46
Генсек ООН проинформирован о том, что Армения держит азербайджанских солдат в плену

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проинформирован о том, что Армения, вопреки международному законодательству, держит в плену солдат азербайджанской армии Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.

Как сообщает Report, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в письме к А.Гутерришу также затронул вопрос пленных солдат.

Дипломат отметил, что на кадрах, распространяемых армянскими СМИ, запечатлено жестокое избиение обоих военнослужащих в наручниках.

”Согласно соответствующим международным обязательствам, Армения должна немедленно освободить наших военных, должным образом расследовать и наказать тех, кто несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с ними", - подчеркнул представитель Азербайджана.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглы 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглы 2003 года рождения - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости ввиду неблагоприятных погодных условий.

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Версия на английском языке UN Secretary-General informed about Azerbaijani soldiers captured by Armenia in violation of international laws
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Ermənistanın azərbaycanlı əsgərləri beynəlxalq qanunlara zidd olaraq əsir saxladığı barədə məlumatlandırılıb

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