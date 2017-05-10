Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге: Зачинщиками драки были армяне

Москва. 10 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанцы, пострадавшие в драке на акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге, были отпущены из больницы домой. Об этом российскому бюро Report заявили в генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Как отметили в генконсульстве, зачинщиками драки, произошедшей 9 мая в Санкт-Петербурге в ходе акции "Бессмертный полк", были армяне.

По информации генконсульства, в результате инцидента в больницу попали трое азербайджанцев, которые вскоре после оказания им помощи были отпущены домой. Собеседник подчеркнул, что наряду с этим, более 10 азербайджанцев - участников драки - были задержаны правоохранительными органами для разбирательства: "Сотрудники генконсульства побывали в отделениях полиции, куда были доставлены азербайджанцы. После того, как были написаны соответствующие объяснительные, все азербайджанцы были отпущены. Кроме того, пострадавшие азербайджанцы обратились в полицию с заявлением, к которым прикреплены медицинские освидетельствования побоев".

"В данный момент полиция просматривает записи с камеры видеонаблюдения на улицах, где было зафиксировано начало драки. Уже дано административное определение инциденту. По данному делу мы держим постоянную связь с полицией", - заявили в генконсульстве.