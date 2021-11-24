О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фуад Мурадов встретился со спецпредставителем президента России

Фуад Мурадов встретился со спецпредставителем президента России Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдкой.
Диаспора
24 ноября 2021 г. 20:15
Фуад Мурадов встретился со спецпредставителем президента России

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдкой.

Как сообщили Report в Госкомитете, Ф.Мурадов рассказал о диаспорской политике нашей страны и азербайджанцах, проживающих за рубежом, отметил, что азербайджанцы, проживающие в России, стремительно интегрируются в культурную и общественную жизнь страны.

В ходе встречи председатель Госкомитета коснулся важности дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией и расширения культурных связей между двумя странами.

Михаил Швыдкой рассказал о важности построения культурного диалога. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном успешно продолжаются и в культурной сфере, и официальная Москва придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Muradov Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Самое важное

Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi