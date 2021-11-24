Фуад Мурадов встретился со спецпредставителем президента России

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдкой.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдкой.

Как сообщили Report в Госкомитете, Ф.Мурадов рассказал о диаспорской политике нашей страны и азербайджанцах, проживающих за рубежом, отметил, что азербайджанцы, проживающие в России, стремительно интегрируются в культурную и общественную жизнь страны.

В ходе встречи председатель Госкомитета коснулся важности дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией и расширения культурных связей между двумя странами.

Михаил Швыдкой рассказал о важности построения культурного диалога. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном успешно продолжаются и в культурной сфере, и официальная Москва придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.